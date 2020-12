Bình Phước: Điều tra người đàn ông mù tử vong trong tư thế treo cổ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 9.12, con gái ông Điểu Đui trở về nhà thì tá hỏa phát hiện cha mình trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây thừng. Vì quá hoảng sợ, con ông Điểu Đui đã chạy ra ngoài kêu gọi hàng xóm tới giúp. Vụ việc sau đó được trình báo đến cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Phú Riềng, Công an xã Phú Riềng đã có mặt tại hiện trường. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định đã tử vong