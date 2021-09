Bình Phước: Đôi nam nữ mua bia không trả tiền, phóng xe chạy luôn

Ngày 6.9, Công an TT.Thanh Bình (H.Bù Đốp, Bình Phước ) cho biết đã tiến hành điều tra vụ đôi nam nữ đến một tiệm tạp hóa mua bia nhưng không trả tiền mà phóng xe chạy luôn, mặc người bán đuổi theo hô hoán.

Xôn xao Facebook đoạn phim đôi nam nữ mua bia không trả tiền, phóng xe chạy mất Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 5.9, nhiều trang mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn camera ghi nhận sự việc đôi nam nữ đi xe máy vào cửa hàng tạp hóa trên địa bàn TT.Thanh Bình (vùng vàng, các tiệm tạp hóa vẫn mở cửa bình thường - PV) để mua bia trong thời gian giãn cách xã hội.

Sau khi nhận được bia, 2 người này không trả tiền mà lên xe máy, tăng ga bỏ chạy, mặc cho 1 người phụ nữ đuổi theo. Sự việc được cộng đồng mạng xã hội Facebook chia sẻ, nhằm tìm ra đôi nam nữ.

Sau khi lấy được bia, cả hai lên xe, tăng ga bỏ chạy Ảnh cắt từ video clip

Sau khi đoạn video được đăng tải, Công an H.Bù Đốp đã chỉ đạo Công an TT.Thanh Bình tiến hành xác minh, truy xét các đối tượng có liên quan. Công an đã xác định người phụ nữ lái xe là L.T.H.T (35 tuổi, ngụ xã Hưng Phước, H.Bù Đốp).

L.T.H.T tại cơ quan công an C.T.V

Tại cơ quan công an, bà T. khai nhận cùng với Đ.C.D (26 tuổi, ngụ xã Thiện Hưng, H.Bù Đốp) thực hiện hành vi trên. Hiện nay D. đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.