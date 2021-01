Bình Phước: Dùng súng giải quyết mâu thuẫn, 1 người chết, 2 người bị thương nặng

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thanh Kiệt để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.