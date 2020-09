Bình Phước không xác định được nguyên nhân 40 công nhân KCN Minh Hưng nhập viện sau bữa trưa

Trước đó, trưa ngày 24.7 tại Công ty S&K Vina có 855 công nhân tham gia ăn trưa theo suất ăn công nghiệp được chế biến sẵn, sau khi ăn có 42 công nhân có một số triệu chứng đau bụng, nôn ói, mệt mỏi. Toàn bộ số công nhân này đã được đưa đến TTYT H.Chơn Thành cấp cứu, điều trị.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, các suất ăn công nghiệp tại Công ty S&K Vina do Công ty TNHH Dũng An Thành (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cung cấp.

Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã gửi mẫu thức ăn, dịch tễ đối với những công nhân nghi ngộ độc gửi Viện y tế Công cộng để phân tích, kiểm nghiệm.

Kết quả kiểm nghiệm về Eschericha coli, Staphylococcu… đều trong giới hạn cho phép.

Qua kiểm tra về điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của công ty TNHH bao bì cao cấp S&K Vina do công ty TNHH Dũng An Thành chế biến thực phẩm đều đảm bảo theo quy định; nguyên liệu nấu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng…

Cùng với đó, qua điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước không phát hiện có dấu hiệu tội phạm hoặc hành vi cạnh tranh kinh tế trái pháp luật dẫn đến hậu quả ngộ độc thực phẩm.