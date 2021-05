Bình Phước: Mua ma túy của 'bố già' về bán, lãnh án 16 năm tù

Hot girl tóc vàng mua ma túy của “Bố Già” về bán kiếm lời

Theo cáo trạng, do không có nghề nghiệp ổn định, Đặng Thị Khánh Vân nảy sinh ý định mua ma túy về bán lại cho người khác nhằm kiếm tiền tiêu xài. Ngày 9.6.2020, Vân mua 25 triệu đồng heroin và 5 triệu đồng ma túy đá của đối tượng có biệt danh “bố già” (không rõ nhân thân lại lịch) ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Địa điểm nhận ma túy là nhà Vân thuê ở P.Tân Đồng, TP.ĐồngXoài.

Người phụ nữ mua ma túy về bán lãnh mức án 16 năm tù ẢNH: HOÀNG GIÁP

Từ số ma túy này, Vân phân chia thành nhiều gói nhỏ để bán. Trong c ác ngày 9, 10 và 11.6.2020, Vân 3 lần bán ma túy cho 3 người khác nhau. Cụ thể, lần thứ nhất bán cho Lâm Trần Phong 1 gói heroin với giá 150 nghìn đồng. Lần thứ 2 bán cho Trương Văn Ngọc 1 gói heroin với giá 150 nghìn đồng. Lần thứ 3, Vân vừa nhận số tiền 150 nghìn đồng từ Trương Văn Ngọc, chưa kịp giao heroin thì bị Công an P.Tân Đồng phối hợp Công an TP.Đồng Xoài kiểm tra, phát hiện, lập biên bản bắt quả tang.

Lực lượng công an tiếp tục tiến hành khám xét khẩn cấp, phát hiện và thu giữ toàn bộ số ma túy và tang vật liên quan. Kết luận giám định tổng số ma túy thu giữ của Vân là 52,9255 gam, trong đó 40,6878 gam loại heroine và 12,2377 loại methamphetamine.