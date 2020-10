Bình Phước: Nam thanh niên 17 tuổi tử vong nghi do chó dại cắn

Ngày 19.10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP.Đồng Xoài đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh N.V.T.H (17 tuổi, ngụ P.Tân Thiện, TP.Đồng Xoài), nghi do chó dại cắn