Bình Phước: Ném nhầm can xăng xuống giếng cứu người khiến 3 người tử vong

Ngày 27.8, UBND H.Lộc Ninh ( Bình Phước ) đã đến chia sẻ, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ cứu người bị rơi xuống giếng xảy ra vào chiều 26.8 trên địa bàn xã Lộc Hưng (H.Lộc Ninh). Dịp này, H.Lộc Ninh cũng hỗ trợ mỗi gia đình có người thân tử vong 15 triệu đồng để lo hậu sự.

Lãnh đạo H.Lộc Ninh thăm hỏi, động viên gia đình có thân nhân tử vong sau vụ việc cứu người té giếng ẢNH: C.T.V

Khoảng 17 giờ 30 ngày 26.8, chị T.N.T (38 tuổi) trong lúc múc nước tại giếng của gia đình (ấp 7, xã Lộc Hưng) sơ ý nên bị trượt chân rơi xuống giếng. Con trai chị T. thấy vậy liền chạy qua nhà ông H.H.N (49 tuổi) kêu cứu.

Khi chạy tới gần giếng, ông N. lấy một can nhựa ném xuống giếng cứu người nhưng lại ném nhầm can chứa xăng. Khi ném xuống giếng, can xăng bị bung nắp, chảy tràn ra.

Lúc này, anh V.H.S (chồng chị T.) chạy đến, trèo xuống giếng cứu vợ nhưng bất thành. Thấy vậy, ông N. chạy gọi thêm người đến giúp. Cách đó không xa, ông T.N.A (58 tuổi) nghe tiếng kêu cứu liền chạy qua cùng ông N. trèo xuống giếng cứu người.