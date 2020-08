Bình Phước: Người đàn ông tử vong trong tư thế lõa thể

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông Phạm Thanh Nam (55 tuổi, em ruột của ông Phương) đến nhà ông Phương ở ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh thì thấy anh trai mình đang nằm bất động trên giường trong phòng ngủ. Đến gần kiểm tra thì ông Nam tá hỏa khi thấy ông Phương đã tử vong.

Ngay sau đó, ông Nam đã bỏ chạy ra ngoài, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an H.Lộc Ninh và Công an xã Lộc Thịnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Theo xác định ban đầu, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa trên giường, trong phòng trong tình trạng lõa thể.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng, lấy mẫu giám định để điều tra, làm rõ vụ việc.