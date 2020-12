Bình Phước: Phát hiện vụ vận chuyển 184 kg pháo lậu

Ngày 8.12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế (CSKT), Công an H.Bù Đăng đã phát hiện, tạm giữ Lê Xuân Hòa (45 tuổi, ngụ H.Bù Gia Mập) để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển pháo lậu.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Phòng CSKT, Công an tỉnh Bình Phước cùng Đội CSKT Công an H.Bù Đăng đã phát hiện chiếc ô tô Innova BS 93A – 132.93 do Lê Xuân Hòa điều khiển, lưu thông trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Nghĩa Bình, H.Bù Đăng có dấu hiệu nghi vấn nên đã cho dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe có gần 100 hộp pháo lậu bao gồm pháo bi và pháo hoa, được đựng trong 10 bao tải và thùng carton với tổng trọng lượng 184 kg.

Khai thác nhanh, được biết toàn bộ số pháo trên được vận chuyển từ H.Bù Đốp, khi đi qua địa bàn H.Bù Đăng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Vụ vận chuyển 184 kg pháo lậu đang được Công an H.Bù Đăng tiếp tục điều tra, làm rõ.