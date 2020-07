Bình Phước: Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 14, 1 người tử vong

Vào thời gian trên, xe tải BS 61C - 159.91 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi TP.HCM. Khi đến đoạn chợ Cầu Hai (thuộc ấp cầu 2, xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú), phát hiện một người đàn ông khoảng 70 tuổi điều khiển xe máy BS 11FA - 0171 băng qua đường, tài xế xe tải đã thắng gấp để tránh gây tai nạn với xe máy. Tuy nhiên, do va quẹt vào thành xe tải, tài xế xe máy ngã xuống đường và bị thương.

Cùng thời điểm này, xe ba gác do anh Nguyễn Văn An (34 tuổi, ngụ Bình Phước) điều khiển lưu thông phía sau xe tải, không kịp xử lý nên tông vào đuôi bên phải của xe tải. Cú va chạm mạnh khiến đầu xe ba gác dính vào đuôi xe tải, anh An bị thương nặng.