Bình Phước: Thêm 2 nghi can trong băng trộm sử dụng súng quân dụng bị bắt

Chiều 11.3, Công an H.Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) cho biết đã bắt giữ thêm 2 nghi can trong băng trộm manh động , sử dụng súng quân dụng vừa xảy ra vào sáng ngày 10.3.

Hai nghi can bị bắt gồm: Lê Hùng Dương (tự Dương Rồng, 41 tuổi, ngụ xã Phú Riềng, H.Phú Riềng), và Nguyễn Ngọc Biên (37 tuổi, ngụ xã Bù Nho, H.Phú Riềng; trước đó người này khai gian tên Nguyễn Văn Chương) đã khai nhận hành vi của mình, đồng thời khai ra 2 đồng bọn là Nguyễn Văn Trung (28 tuổi, ngụ xã Phú Riềng, H.Phú Riềng) và Dư Công Hoàng (16 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, H.Đồng Phú).

Ảnh: Công an cung cấp

Nghi can Nguyễn Văn Trung

Các nghi can hiện đang bị Công an H.Phú Riềng tạm giữ hình sự . Riêng Dư Công Hoàng, do chưa đủ 18 tuổi nên Cơ quan CSĐT đã cho gia đình bảo lãnh tại ngoại.