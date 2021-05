Bình Thuận: Liên tiếp 2 vụ tai nạn làm 2 người chết trong đêm

Vụ đầu tiên xảy ra lúc khoảng 20 giờ 15 trên đường Nguyễn Đình Chiểu, P.Hàm Tiến, TP.Phan Thiết. Xe khách giường nằm BS 51B-080.49 của hãng xe Tâm Hạnh do Lê Thanh Khoa (49 tuổi, ngụ An Giang) điều khiển hướng Phan Thiết - Mũi Né. Khi đến địa điểm trên, gặp xe máy BS 60C1-253.99 do Phạm Thái Tử (38 tuổi, trú TP.HCM) điều khiển theo hướng ngược, tông vào đầu xe khách.