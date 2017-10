Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 10 phút ngày 24.10, trong lúc đang lưu thông trên cầu Rạch Miễu (thuộc địa bàn xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) chị Nguyễn Thị Thu Thủy (46 tuổi, ngụ Bến Tre) thấy một người đàn ông đi bộ lên giữa cầu theo hướng Bến Tre về Tiền Giang rồi bất ngờ leo qua lan can gieo mình xuống sông Tiền

Nhận được tin báo, Công an P.6 và Công an xã Thới Sơn đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp Công an TP.Mỹ Tho điều tra vụ việc.

Tại hiện trường có 1 đôi dép, 1 điện thoại di động, 1 giỏ xách bên trong chứa nhiều quần áo nam và vật dụng cá nhân cùng 2 biên lai viện phí của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Liên lạc với người nhà nạn nhân qua điện thoại di động, lực lượng chức năng được biết người đàn ông nói trên tên Nguyễn Hoàng D. (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, H.Chợ Lách, Bến Tre).

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Mỹ Tho tiếp tục điều tra làm rõ.

Lê Lang