Bộ Chính trị đình chỉ chức Phó bí thư Thành ủy của ông Nguyễn Đức Chung

Ông Nguyễn Đức Chung (53 tuổi), quê X.Thăng Long, H.Kinh Môn, Hải Dương là thiếu tướng công an nhân dân Việt Nam (năm 2015). Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Chung từng là Phó giám đốc rồi Giám đốc Công an TP.Hà Nội (2012-2016), đại biểu Quốc hội khóa XIII, ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XIII.

Ngày 2.11.2015, hội nghị lần thứ nhất, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020, ông được bầu làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội. Ngày 4.12.2015, HĐND TP.Hà Nội bầu ông làm Chủ tịch UBND TP. Hà Nội thay ông Nguyễn Thế Thảo.

Tháng 1.2016, tại Đại hội XII, ông Chung trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII và tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Anh hùng lực lượng vũ trang năm 2004, Huân chương quân công hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Chiến công hạnh Nhất, hạng Ba, bằng khen Thủ tướng Chính phủ…

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu khởi động lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội

Liên quan tới ông Chung, ngày 16.7, Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan tới 3 đối tượng Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi, trú tại P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội), công tác tại Phòng Thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP.Hà Nội và Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi, trú tại P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; Phạm Quang Dũng (37 tuổi, trú tại xã Tân Triều, Q.Thanh Trì, Hà Nội), cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và buôn lậu Bộ Công an (C03).