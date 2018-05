Bố con ông Trịnh Xuân Thanh bất ngờ rút kháng cáo kêu oan

8 giờ 30 phút sáng nay, 7.5, TAND cấp cao tại Hà Nội đã khai mạc phiên xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của 15/22 bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản, xảy ra tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Thông báo từ thư ký tòa cho biết, đến gần ngày xét xử phúc thẩm, bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC, đã rút đơn kháng cáo. Chủ toạ phiên toà cho biết thêm, ngày 2.5, bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã có đơn rút toàn bộ kháng cáo liên quan đến 2 vụ án (vụ án xảy ra tại PVN và PVC và vụ án xảy ra tại PVLand). Ngoài ra, trong đơn bị có có nêu vì lý do sức khoẻ nên xin vắng mặt ở cả hai phiên toà.

“Theo quy định, ngày 3.5, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định đình chỉ phúc thẩm với bị cáo Trịnh Xuân Thanh và bản án sơ thẩm trong vụ này có hiệu lực pháp luật", Chủ toạ phiên toà cho biết.

Hồi cuối tháng 1, bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị HĐXX TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù về tội Cố ý làm trái, chung thân về Tội tham ô tài sản; tổng hợp hình phạt là chung thân.

Ngay sau phiên sơ thẩm, Trịnh Xuân Thanh đã có đơn kháng cáo kêu oan cả 2 tội danh bị quy buộc. Nội dung đơn kháng cáo của bị cáo Trịnh Xuân Thanh cho rằng, bị cáo không tham gia vào các hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” như bản án sơ thẩm đã quy kết. Trên cơ sở ấy, bị cáo Trịnh Xuân Thanh đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại cho bị cáo về cả 2 tội danh này và xem xét lại toàn bộ trách nhiệm dân sự cho bị cáo.

Ngay trong phần kiểm tra căn cước sáng nay, ông Trịnh Hùng Cường, con trai bị cáo Trịnh Xuân Thanh, có mặt tại phiên tòa cũng cho biết rút đơn kháng cáo. Trước đó, ông Trịnh Hùng Cường kháng cáo đề nghị được trả lại biệt thự số AD02-16 khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside; căn hộ số 15F05, The Costa 32-34 Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; xe ô tô Mazda CX5 màu trắng, biển kiểm soát 30A…, với lý do đây là tài sản do ông bà cho Cường, không thuộc tài sản của ông Trịnh Xuân Thanh. Chủ tọa phiên tòa cho biết, với việc ông Cường rút đơn thì tòa sẽ đình chỉ xét xử vụ án đối với kháng cáo của bố con ông Trịnh Xuân Thanh.

Trừ Trịnh Xuân Thanh, 14 bị cáo còn lại có kháng cáo trong vụ án như: Đinh La Thăng , nguyên Chủ tịch HĐTV PVN, Phùng Đình Thực, nguyên Tổng giám đốc PVN... đều có mặt. Ngoài ra, để phục vụ công tác xét xử, HĐXX đã cho triệu tập, trích xuất một số bị án trong vụ án nhưng không có đơn kháng cáo như Nguyễn Thành Quỳnh, Phạm Tiến Đạt...

Theo truy tố, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, bị cáo Đinh La Thăng với tư cách là Chủ tịch HĐTV PVN, đã có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định pháp luật. Sau đó, ông Thăng chỉ đạo cấp dưới tại PVN căn cứ hợp đồng này, tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.312 tỉ đồng cho PVC để các bị can tại PVC sử dụng hơn 1.115 tỉ đồng sai mục đích, trái quy định, gây thiệt hại nhà nước.



Đối với hành vi Tham ô tài sản, các bị cáo, mà đứng đầu là bị cáo Trịnh Xuân Thanh, người đại diện PVN tại PVC, đã câu kết với nhau và doanh nghiệp bên ngoài lập khống hồ sơ để chiếm đoạt số tiền rất lớn của PVC. Theo HĐXX, hậu quả của vụ án là hết sức nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 119 tỉ đồng và chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng tham ô. Ngoài thiệt hại về kinh tế, hành vi của các bị cáo đã làm chậm tiến độ của dự án và đội vốn đầu tư hàng nghìn tỉ đồng.