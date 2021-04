Bộ Công an bắt đường dây đánh bạc hơn 500 tỉ đồng

Ngày 15.4, Cục cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an bắt 7 nghi can trong đường dân đánh bạc qua hình thức ghi số đề do Nguyễn Vũ Anh Tuấn (31 tuổi) cầm đầu.

