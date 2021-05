Bộ Công an bắt vụ đánh bạc lớn tại Gia Lai

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 9.5, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động) đã bất ngờ đột kích vào nhà hàng Bọ Cạp Nước (hẻm 280 Lê Thánh Tôn, tổ 10, P.Ia Kring, TP.Pleiku, Gia Lai). Tại đây, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang khoảng 30 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền.

Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang phong toả hiện trường, tích cực đấu tranh với các con bạc để làm rõ vụ việc. Hiện lực lượng của Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để điều tra, làm rõ vụ đánh bạc lớn này