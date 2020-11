Bộ Công an cảnh báo chiêu trò lừa đảo ‘khai thác kho báu’ ngàn tỉ USD

Cụ thể, Bộ Công an phát hiện Công ty cổ phần Quốc tế Hồ Tràm, Công ty cổ phần Di sản quốc tế Hồ Tràm, do Nguyễn Quốc Long, Lê Nguyên Thành (còn tự xưng là Chủ tịch Hội đoàn xử lý di sản quốc tế) là thành viên sáng lập, đại diện pháp luật (các đối tượng đã có tiền án, tiền sự); Công ty cổ phần CT Toàn cầu giác mạc 13579 do Văn Hùng Tính là Tổng giám đốc; Công ty cổ phần đầu tư Nam Hải Thái Bình Dương do Trần Minh Phương là Tổng giám đốc; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư PHM do Nguyễn Hoàng Ngân là Giám đốc; Công ty cổ phần Quốc tế An sinh toàn cầu phát; Công ty Đông Đô miền Nam; Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính toàn cầu DONA, do Trần Lê Thu Thảo làm đại diện pháp luật... Một số cá nhân có liên quan như Nguyễn Thị Thúy Chiêu, Lê Thị Thu Liễu, Lê Quang Ngọc, Lý Ngọc Thắng có dấu hiệu lừa đảo...