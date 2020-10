Bộ Công an: Chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Đức Chung

Trả lời vấn đề này, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho hay cơ quan an ninh điều tra đã nhận được đơn bảo lãnh và xin thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Đức Chung , cực Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, vì lý do sức khoẻ và cơ quan an ninh đã xem xét, trao đổi với Viện kiểm sát về vấn đề này.