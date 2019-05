Bộ Công an công bố quyết định thành lập Công an TP.Long Khánh

Chiều 30.5, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an TP.Long Khánh và Công an các phường thuộc TP.Long Khánh

Căn cứ vào Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị hành chính cấp xã và thành phố Long Khánh, Bộ công an đã có quyết định thành lập Công an TP.Long Khánh do đại tá Ngô Quang Tuấn làm Trưởng Công an. Đồng thời, bố trí 217 cán bộ, chiến sĩ và 7 hợp đồng lao động nhận công tác ở Công an TP.Long Khánh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1.6.