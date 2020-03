Bộ Công an: 'Đi từng ngõ, gõ từng nhà' tìm người nhập cảnh về nước

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu Bộ trưởng Bộ Công an đặt ra là giám đốc, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương quyết liệt chỉ đạo công an phường, thị trấn; công an xã tổ chức rà soát từng nhà, từng hộ dân, quản lý từng tổ dân, khu phố, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để lập danh sách người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước, hiện đang cư trú tại địa phương kể từ 7.3 đến 24.3; báo cáo về Bộ Công an trước 18 giờ ngày 25.3 để báo cáo Thủ tướng.

Bên cạnh đó, công an các đơn vị, địa phương được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp để rà soát những nơi tập trung đông người, qua đó tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân nâng cao ý thức, tự giải tán , không tụ tập đông người nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế lây lan ra cộng đồng; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh, trật tự tại các địa điểm tổ chức cách ly tập trung.

Ông già U80 đội nắng chờ tiếp tế cho con cách ly ở Ký túc xá ĐHQG

Đồng thời, có kế hoạch phân công cán bộ, chiến sĩ thay ca kíp thường trực tại các địa điểm tổ chức cách ly tập trung; trang bị đầy đủ các phương tiện, vật tư y tế cho cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ bị lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong khi thi hành nhiệm vụ.

Trong công điện này, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình; lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp gương mẫu và quán triệt cán bộ, chiến sĩ hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp đông người để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm từ cộng đồng. Các đơn vị có phương án bố trí 3 kíp làm việc tại những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao để triển khai công tác, không để cả đơn vị phải cách ly.

Bên cạnh đó, tổ chức thành lập bộ phận thường trực (gồm cán bộ y tế , hậu cần, điều lệnh…) để tổ chức y tế ban đầu (đo thân nhiệt, mở sổ theo dõi hoạt động ra vào trên cơ sở yếu tố dịch tễ; yêu cầu đeo khẩu trang và hướng dẫn thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh) đối với tất cả người dân và cán bộ, chiến sĩ đến đơn vị làm việc, liên hệ công tác nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm, nghi nghiễm Covid-19 để có phương án ứng phó.

Bộ đội vào rừng, nhường chỗ ở cho người từ nước ngoài về cách ly