Bộ Công an điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo trực thuộc Công an TP.HCM

Ngày 27.5, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký, ban hành các quyết định về công tác cán bộ đối với nhiều đơn vị trực thuộc Công an TP.HCM

Cụ thể, điều động đại tá Huỳnh Kim Thanh (Trung đoàn trưởng Trung đoàn cảnh sát cơ động) nhận công tác và giữ chức vụ trưởng Phòng cảnh sát đường thủy; đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn (Trưởng Công an Q.Tân Phú) giữ chức vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn cảnh sát cơ động; đại tá Phạm Xuân Thao (Trưởng Công an Q.4) đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an Q.11

Bộ Công an ký quyết định bổ nhiệm trung tá Nguyễn Thị Thanh Bình (Phó trưởng Phòng an ninh chính trị nội bộ) giữ chức vụ trưởng phòng và bổ nhiệm trung tá Nguyễn Tuấn Kiệt (Phó trưởng Công an Q.Phú Nhuận) giữ chức vụ Trưởng Công an Q.Phú Nhuận.