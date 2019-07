Bộ Công an khám xét nhà ông Lê Tấn Hùng

Việc khám xét diễn ra khá lâu, đến đầu giờ chiều 6.7 mới kết thúc. Cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu để phục vụ điều tra vụ án.

Bộ Công an cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Lê Tấn Hùng tại SAGRI (đường Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM).

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiếp tục tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên ( SAGRI ).

Quá trình điều tra, ngày 5.7, C01 đã thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

C01 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219 BLHS năm 2015, gồm: Lê Tấn Hùng (56 tuổi); nguyên Tổng giám đốc; cư trú tại: 22 Bis Trương Định, P.6, Q.3 (TP.HCM); Nguyễn Thành Mỹ (60 tuổi), nguyên Phó trưởng Phòng KH-ĐT; cư trú tại: 157/32 Hưng Phú, P.8, Q.8 (TP.HCM).

Lực lượng chức năng rời nhà riêng ông Lê Tấn Hùng sau khi tiến hành khám xét KHẢ HÒA - NGỌC DƯƠNG

Sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn, ngày 6.7, C01 đã thi hành các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

SAGRI (thuộc UBND TP.HCM) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, có quy mô lớn; trong những năm gần đây doanh thu toàn hệ thống SAGRI hơn 3.000 tỉ đồng/năm.

Tuy nhiên, hàng loạt sai phạm tại SAGRI trong quản lý tài chính, đất đai, dự án... đã xảy ra tại SAGRI suốt một thời gian dài.

Thanh tra TP.HCM từng có nhiều kết luận về những sai phạm tại SAGRI.