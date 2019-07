Bộ Công an khởi tố hàng loạt đối tượng khai thác cát lậu tại biển Cồn Ngựa

Ngày 27.7, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên quy định tại điều 227 bộ luật Hình sự 2015, gồm: Đỗ Văn Quyết, Nguyễn Văn Quí, Nguyễn Phước Sanh, Nguyễn Văn Thương và Đặng Văn Quyết, đều ngụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, sáng 25.6, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an do Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an chủ trì phối hợp với Viện Khoa học hình sự, Trung đoàn Cảnh sát Đông Nam TP.HCM, Cảnh sát biển vùng 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện, bắt quả tang 4 tàu hút tự hành số hiệu: LA-07366, LA-07294, BV-2979 và HP-5959 (trọng tải từ 1.000 m3 đến 1.500 m3) đang thực hiện hành vi hút cát trái phép trên vùng biển Cồn Ngựa, giáp ranh giữa Bà Rịa - Vũng Tàu với huyện Cần Giờ (TP.HCM), thu giữ 3.441 m3 cát trên boong tàu.

Cùng thời điểm này, lực lượng công an cũng tiến hành kiểm tra hành chính đối với 3 tàu hút tự hành khác có số hiệu LA-07142, BV-1274 và HD-2282. Các tàu này đều có cát chứa trên khoang và những người điều khiển phương tiên đều khai nhận đã khai thác trái phép trên vùng biển Cồn Ngựa.

3 cát cùng nhiều sổ sách, thiết bị trên tàu phục vụ cho việc khai thác cát trái phép. Theo đó, cơ quan chức năng đã bắt giữ tổng cộng 24 đối tượng, tạm giữ 7 phương tiện (tàu hút), thu giữ 5.068 mcát cùng nhiều sổ sách, thiết bị trên tàu phục vụ cho việc khai thác cát trái phép.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên khai nhận đã được Đỗ Văn Quyết chỉ đạo điều khiển các tàu hút tự hành, hàng đêm đi ra khu vực biển Cồn Ngựa khai thác cát trái phép sau đó vận chuyển vào bờ để bán.

Từ cuối tháng 1.2019 đến nay, các đối tượng quản lý, lái tàu được trả tiền công 20 triệu đồng/tháng và 200.000 đồng/1 chuyến đi hút, bơm cát. Các đối tượng làm công được trả tiền công từ 6 đến 9 triệu đồng/tháng và 300.000 đồng/1 chuyến đi hút, bơm cát.

Cơ quan điều tra đã xác định, chỉ tính từ ngày 1.3.2019 đến ngày 24.6.2019, các tàu có số hiệu LA-07366, BV-2979 và HP-5959 đã khai thác cát trái phép tổng khối lượng 76.528 m3. Tạm tính giá trị theo giá ghi trong hợp đồng mua bán của đối tượng là 28.000 đồng/m3 thì tài nguyên khoáng sản cát được các đối tượng khai thác trái phép có trị giá trên 2,1 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.