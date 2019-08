Bộ Công an nói gì về ‘chứng cứ mới’ của Bộ Y tế trong vụ Hoàng Công Lương?

Trước đó, trong báo cáo gửi Thủ tướng đề ngày 22.7, Bộ Y tế cho rằng, nguyên nhân chết của 8 người bệnh có thể là do nhiễm đa chất, trong đó có Axit Flohydric (HF) và con đường ô nhiễm nước dùng cho máy chạy thận là do hệ thống lọc nước RO1 của bệnh viện hỏng (có 3 van hỏng trên đường Bypass cũ) đã mở thông con đường gây ô nhiễm đa chất chứ không phải do nhiễm độc HF như kết luận điều tra.

Từ đó, Bộ Y tế cho rằng, bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình hôm 19.6 vừa qua là không khoa học và thuyết phục.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 6.8, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), cho biết Bộ sẽ có văn bản kiến nghị các cơ quan tố tụng T.Ư ban hành quyết định kháng nghị để xét xử giám đốc thẩm đối với vụ án tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình mà Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã xét xử phúc thẩm vào 19.6 vừa qua.

Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 19.6, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Hoàng Công Lương (nguyên bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình) 30 tháng tù (bản án sơ thẩm là 42 tháng tù) về tội vô ý làm chết người.

Các kiến nghị của Bộ Y tế về nguyên nhân dẫn đến tử vong 8 nạn nhân trong vụ án được trình bày tại phiên phúc thẩm không được hội đồng xét xử chấp nhận.