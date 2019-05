Bộ Công an nói gì về việc ông chủ Công ty Nhật Cường bỏ trốn?

Liên quan đến vụ ông chủ Công ty Nhật Cường là Bùi Quang Huy bỏ trốn, người phát ngôn Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết khi khám xét thì chưa khởi tố vụ án và khởi tố bị can nên chưa thể áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Chiều 31.5, câu chuyện ông chủ Công ty Nhật Cường bỏ trốn đã được báo chí đặt ra với đại diện Bộ Công an tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5.

Trả lời vấn đề này, ông Lương Tam Quang cho rằng, căn cứ tài liệu thu thập được, Công ty Nhật Cường có dấu hiệu hoạt động buôn lậu nên ngày 9.5, Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp với đồng loạt 9 địa điểm hoạt động của công ty này.

"Trong quá tình khám xét, Huy không có mặt nơi cư trú, lúc đó chưa khởi tố vụ án và bị can nên chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn. Quá trình khám xét, củng cố tài liệu nên đến ngày 14.5 mới khởi tổ vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Huy cùng các đối tượng. Riêng Huy từ lúc khám đến khởi tố không trình diện, không có mặt nơi cư trú. Vì vậy, ngày 18.5, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế", ông Quang cho hay.