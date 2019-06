Bộ Công an rà soát các doanh nghiệp nhập hàng Trung Quốc dán nhãn Việt Nam

Chiều 26.6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm. Liên quan đến nghi vấn Công ty cổ phần điện tử Asanzo đã nhập hàng loạt thiết bị điện tử xuất xứ Trung Quốc nhưng sau đó bóc tem "made in China" và dán nhãn Việt Nam để bán ra thị trường, trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Bộ này chỉ đạo các đơn vị rà soát thu thập tài liệu liên quan đến Công ty cổ phần điện tử Asanzo Việt Nam, nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ xử nghiêm.