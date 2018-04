Bộ Công an sắp xếp lại tổ chức bộ máy

Điểm nổi bật trong nội dung nghị quyết trên là: Không tổ chức cấp trung gian; sắp xếp, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, giáo dục, báo chí, y tế trong Công an nhân dân. Tổ chức lại Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh, TP trực thuộc T.Ư gắn với công an tỉnh, TP để bảo đảm gắn kết, phát huy tối đa nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ. Xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Trước mắt, bố trí công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.



Hiện nay, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an đang khẩn trương, có lộ trình hoàn thiện các phần việc được giao; hoàn thiện và thực hiện đề án.