Bộ Công an tung 150 chiến sĩ truy bắt kẻ sát hại tài xế taxi Linh Anh

Sáng 4.2, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo thông tin nhanh về vụ trọng án cứa cổ tài xế taxi Linh Anh trước sân vận động Mỹ Đình vào tối 29.1. Thượng tướng Lê Quý Vương, thứ trưởng Bộ Công an đã có mặt và khen thưởng, biểu dương các đơn vị đã có thành tích phá vụ trọng án.

Ảnh Trần Cường Thượng tướng Lê Quý Vương, thứ trưởng Bộ Công an tại buổi họp báo Có mặt tại buổi họp báo, thượng tướng Lê Quý Vương, cho biết ngay trong đêm xảy ra vụ việc, ông đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương làm rõ vụ án, quán triệt sẽ không nghỉ Tết nếu chưa bắt được hung thủ.

Đơn vị đã huy động lực lượng, phối hợp cùng Công an Hà Nội, Công an tỉnh Nghệ An với quân số 150 chiến sĩ khẩn trương phá án.

“Vụ án xảy ra vào những ngày cuối năm, dấu vết tại hiện trường rất ít, nhân chứng cũng không có khiến việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Trực tiếp có mặt tại hiện trường, tôi quán triệt anh em sẽ làm cả tết, đến lúc bắt được hung thủ thì thôi. Tôi cũng hứa nếu bắt được hung thủ, kể cả ngày 30 hay mùng 1 tết tôi cũng sẽ có mặt để chúc mừng, động viên các chiến sĩ”, thượng tướng Vương nói.

Thông tin chính thức về vụ trọng án , thượng tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội, cho biết, vào khoảng 19 giờ 45 tối 29.1, đơn vị nhận được tin báo vào 19 giờ 10 tại sân Mỹ Đình xảy ra vụ tài xế taxi Linh Anh bị cứa cổ, tử vong. Ngay lập tức đơn vị đã huy động toàn bộ quân số tới hiện trường, tập trung khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án.

Ảnh Cơ quan Công an cung cấp Đối tượng Nguyễn Cảnh An tại cơ quan điều tra Khi tiếp cận hiện trường, tổ điều tra gặp nhiều khó khăn bởi hiện trường rộng, không có nhân chứng, các hàng quán ít hoạt động nên quá trình rà soát gặp nhiều khó khăn.

Từ những hình ảnh, âm thanh thu được, đơn vị đã rà soát và xác định được đối tượng là Nguyễn Cảnh An (20 tuổi, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Sau 5 ngày truy xét, vào 19 giờ 40 tối 3.2, lực lượng trinh sát đã bắt được An tại một quán game trên địa bàn phường Đồng Tiến (thành phố Hòa Bình, Hòa Bình).

Ảnh Trần Cường Chiếc taxi của tài xế Nguyễn Văn Duy tại hiện trường An không có nghề nghiệp, nghiện game nên thường xuyên tụ tập ở quán điện tử cùng bạn bè. Khoảng hơn 2 tháng trước, An bỏ nhà lên Hà Nội tìm việc, ở trọ cùng 1 người bạn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Tại đây, An vẫn tiếp tục chơi game đến khi cạn tiền.

Sau khi xem một video cảnh báo về nạn cướp tài sản trên mạng, An đã nảy sinh ý định gây án. Chiều 29.1, An giấu con dao gọt hoa quả đã mua trước đó tại một tiệm tạp hóa và đến bến xe Mỹ Đình thuê anh Nguyễn Văn Duy (26 tuổi, trú tại xã Đông Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) lái xe cho hãng taxi Linh Anh để chở về sân vận động Mỹ Đình.

Khi xe về điểm trả khách, An bất ngờ từ ghế sau lao lên cứa cổ anh Duy, khiến nạn nhân chạy được khoảng 20 m thì gục xuống đường.

An hoảng sợ vứt dao và dép tại hiện trường rồi bỏ chạy về phòng trọ lấy đồ dùng rồi bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, An trộm một chiếc xe đạp rồi đi lên thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) bán với giá 53.000 đồng, lấy tiền chơi điện tử.

Thời điểm bị bắt, An vẫn đang ngồi chơi điện tử và ngỡ ngàng khi lực lượng chức năng tìm đến tận nơi, tóm gọn.

“Đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi, quá trình gây án tại cơ quan điều tra. Lực lượng chức năng đang hoàn thành hồ sơ để đưa An ra truy tố trước pháp luật”, thượng tá Bình nói.