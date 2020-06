Bộ đội biên phòng Hải Phòng cứu 3 ngư dân gặp nạn trên biển

Đến 11 giờ, lực lượng cứu nạn tiếp cận được tàu gặp sự cố sắp chìm trong sóng to, gió lớn. Trên tàu có 3 người là ông Nguyễn Văn Sỹ (59 tuổi, ngụ TT.Cát Bà, H.Cát Hải, TP.Hải Phòng; chủ phương tiện), ông Nguyễn Văn Chiến (54 tuổi, quê xã Quảng Thạch, H.Quảng Xương, Thanh Hóa) và anh Ngô Văn Hải (23 tuổi, quê xã Quảng Nham, H.Quảng Xương).

Cả 3 người trên tàu cá gặp nạn đã được đưa về đảo Cát Bà an toàn lúc 13 giờ 30 cùng ngày. Tàu cá đã bị chìm do sóng to, nước tràn vào khoang. Đồn biên phòng Cát Bà (TP.Hải Phòng) đã đánh dấu vị trí tàu chìm và sẽ phối hợp tìm phương án trục vớt.