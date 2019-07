Bộ KH-CN đã phát hiện xăng giả của đại gia Trịnh Sướng nhưng không công bố

Như Thanh Niên đưa tin, từ ngày 28.5 - 2.6, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông và lực lượng chức năng bắt quả tang các nghi can đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi với các chất kích RON, bột màu tạo thành xăng giả; tổ chức khám xét tại 6 địa điểm là nơi pha trộn thuộc địa bàn: TP.HCM, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng. Hiện, Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án sản xuất, kinh doanh xăng giả đặc biệt nghiêm trọng, có quy mô cực lớn, liên quan đến nhiều cá nhân, doanh nghiệp ở nhiều tỉnh thành này.