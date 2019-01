Bộ trưởng Công thương xin lỗi vụ 'xe biển xanh đón phu nhân'

Trả lời nhanh câu hỏi của Thanh Niên sau khi Bộ trưởng Trần Tuấn Anh gửi thư xin lỗi, Phó Chánh văn phòng được giao tạm thời phụ trách Văn phòng Bộ Công thương, ông Lê An Hải cho hay, theo lịch ban đầu, ngày 3.1, Bộ trưởng có chuyến công tác tại TP.HCM. Tuy nhiên, vì lí do lịch làm việc thay đổi, Bộ trưởng sau đó đã làm việc và ở Hà Nội cả ngày 4.1.

"Cuối chiều ngày 4.1, Bộ trưởng có lịch kiểm tra sức khoẻ tại bệnh viện và theo quy định y tế, cần có người nhà ký vào các giấy tờ cần thiết nên vợ Bộ trưởng được yêu cầu có mặt", ông Hải cho biết. Ông Hải cũng nói rằng, Bộ trưởng không biết việc văn phòng thu xếp đón người nhà tại sân bay và "khi biết sự việc, Bộ trưởng đã gửi lời xin lỗi".

"Sự việc đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Bộ, hình ảnh lãnh đạo, chúng tôi đang kiểm điểm rút kinh nghiệm theo chỉ đạo của Bộ trưởng", ông Hải nói thêm.

Chiều 8.1, thông tin từ Ban Bảo vệ sức khỏe T.Ư xác nhận với Thanh Niên: Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương hiện đang điều trị tại Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai. Trước đó, hôm thứ Bảy ngày 5.1, ông Tuấn Anh được Ban bảo vệ khỏe T.Ư đưa tới Viện Tim mạch quốc gia điều trị bệnh mạch vành (hẹp mạch vành). Ca can thiệp mạch do các bác sĩ giỏi của Viện Tim mạch quốc gia thực hiện. Ca can thiệp mạch bắt đầu lúc cuối giờ sáng ngày 5.1, bệnh nhân đã được 2 đặt stend, kết quả tốt.

“Đến chiều nay 8.1, bệnh nhân có diễn biến sức khỏe tốt. Việc đặt stend điều trị là theo kế hoạch, không phải vào viện trong tình trạng cấp cứu”, một chuyên gia tim mạch là thành viên của Ban bảo vệ sức khỏe T.Ư cho biết.