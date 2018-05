Bộ trưởng GTVT: Tai nạn 2 tàu đối đầu ở ga Núi Thành là 'lỗi do con người'

Ngày 28.5, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra việc khắc phục sự cố hai tàu đối đầu trong sân ga núi Núi Thành (Quảng Nam) xảy ra vào chiều 26.5.

ẢNH: N.HUY Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, kiểm tra công tác khắc phục tại hiện trường ga Núi Thành, sau vụ hai tàu đối đầu

Sau khi nghe lãnh đạo ga Núi Thành báo cáo diễn biến vụ việc tai nạn giao thông giữa hai tàu hàng ký hiệu ASY 2 và 2469 và công tác khắc phục sự cố, Bộ trưởng Bộ GTVT cho rằng, đây là vụ tai nạn rất nghiêm trọng; dù không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng lớn về vật chất cũng như uy tín của ngành đường sắt.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG Hai đầu tàu dính chặt nhau sau vụ tai nạn vào chiều 26.5

Về nguyên nhân của vụ tai nạn, được cho là do sự yếu kém, thiếu phối hợp của đội ngũ cán bộ ga Núi Thành trong kíp trực chiều tối ngày 26.5, ông Thể nói ga Núi Thành có đầy đủ các kíp trực nhưng lại để xảy ra tai nạn, rõ ràng đây là lỗi do con người, do điều hành, quản lý của ngành, cần làm rõ và xử lý nghiêm.

Hiện Tổng công ty Đường sắt VN và ga Núi Thành đang xem xét lại quy trình khi tàu vào ga; trách nhiệm của các cán bộ trong kíp trực; phối hợp chặt chẽ với công an để điều tra vụ việc, sớm có kết luận cuối cùng.

Tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ

Chiều cùng ngày, trao đổi với Thanh Niên, ông Cao Minh Hỷ, Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình, cho biết ngay sau khi vụ tai nạn giữa hai tàu hàng xảy ra trong sân ga Núi Thành, đơn vị đã ra quyết định làm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ trực chiều 26.5.

Theo đó, 3 cán bộ bị tạm đình chỉ công tác gồm: ông Phạm Minh Tâm, Trưởng ban chạy tàu; ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng dồn và nhân viên gác ghi phía nam Bùi Ngọc Lâm. Việc tạm đình chỉ 3 cán bộ đường sắt này nhằm làm rõ nguyên nhân để xảy ra vụ tai nạn giữa hai tàu hàng.

Ông Hỷ, cũng cho biết hiện các đơn vị chức năng đang huy động nhân lực, thiết bị tiếp tục tập trung khắc phục vụ việc để sớm thông đường ray số 1 và xử lý đường ray số 3 tại ga Núi Thành trong thời giam sớm nhất.