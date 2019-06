Bộ trưởng GTVT: Tổng thầu Trung Quốc thiếu kinh nghiệm vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Đại biểu Bùi Văn Xuyền chỉ rõ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đội vốn gấp hơn 2 lần, dự kiến đi vào hoạt động năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa thể vận hành nên cần làm rõ trách nhiệm từng người, tổ chức. Thiếu tướng Đỗ Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cũng chất vấn: “Một loạt dự án của ngành bị chậm tiến độ, đội vốn, chất lượng kém… có truy đến cùng trách nhiệm của các cá nhân hay không?”.

Bộ trưởng Bộ GTVT thừa nhận, các dự án đường sắt đô thị thời gian qua chủ yếu tư vấn trong nước năng lực còn hạn chế, ban quản lý dự án yếu kém, tổng thầu cũng có vấn đề. Trước khi được phê duyệt, dự án được lập báo cáo số liệu không chuẩn.

Đối với tổng thầu Trung Quốc, việc lựa chọn, theo Bộ trưởng Bộ GTVT, nằm trong hiệp định ký vốn vay. “Khi ký vốn vay, phía Trung Quốc chỉ định tổng thầu thực hiện dự án, chứ không phải thi tuyển. Tổng thầu làm đường sắt tốt nhưng vận hành thì thiếu kinh nghiệm”, ông Thể nói và cho biết, Bộ đã làm việc với các bên của Trung Quốc để cải thiện tình hình sớm đưa dự án vận hành.

Về tiến độ, hiện đã hoàn thành 99% cung cấp thiết bị, hạng mục xây dựng cũng đã xong 99%, 1% còn lại là hạng mục nhỏ xây lắp. “Muốn vận hành phải chứng minh được an toàn hệ thống. Chúng tôi đang thuế tư vấn nước ngoài của Pháp đánh giá, chỉ khi chứng nhận được an toàn thì mới có thể vận hành thương mại được”, ông Thể khẳng định và hứa cố gắng kết thúc sớm nghiệm thu, an toàn hệ thống, đồng thời làm việc với tổng thầu, làm việc Đại sứ quán để Trung Quốc cung cấp đầy đủ thông tin, quy trình vận hành đảm bảo an toàn tuyệt đối.

"Chúng tôi cố gắng tối đa, còn không làm hết trách nhiệm sẽ chịu xử lý theo quy định", Bộ trưởng GTVT cam kết.

Đối với trách nhiệm cá nhân để đội vốn, theo Bộ trưởng Bộ GTVT, sau này cơ quan điều tra, kiểm toán vào cuộc, nếu cá nhân, đơn vị nào làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trước đó, Quốc hội chốt chất vấn nhóm vấn đề về lĩnh vực giao thông vận tải gồm: xử lý những vấn đề vướng mắc, nhất là các công trình giao thông đội vốn lớn, chậm tiến độ, chất lượng kém; quản lý vận tải, xe hợp đồng, đào tạo, sát hạch, cấp và thu hồi giấy phép lái xe cơ giới; quản lý giám sát không dừng ở các trạm thu phí và trách nhiệm của Bộ GTVT trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.