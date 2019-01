Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam phải thành trung tâm an ninh mạng của ASEAN

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng các lĩnh vực chuyển đổi số, chính phủ điện tử, thành phố thông minh sẽ là những câu chuyện lớn của năm 2019. “Muốn thay đổi thứ hạng thì chúng ta phải đi nhanh hơn. Chuyển đổi số quốc gia, kinh tế số, xã hội số sẽ là câu chuyện bao trùm trong nhiều thập kỷ tới”, Bộ trưởng nói.

Cũng theo Bộ trưởng, trong ASEAN thì Việt Nam đang đi chậm nhất về kinh tế số, Thái Lan đã đổi tên Bộ viễn thông-công nghệ thông tin thành bộ Kinh tế số, xã hội số được 3 năm. Vì thế, nhiệm vụ của năm 2019 làm rõ kinh tế số, cách mạng công nghệ 4.0 trong từng lĩnh vực thì phải làm gì.

Đối với lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, Bộ trưởng cho rằng, sự thịnh vượng của chúng ta phụ thuộc vào Internet, nhưng Internet lại không an toàn. “Việt Nam chúng ta có cơ hội thành cường quốc về an ninh mạng. Không gian mạng là tương lai của loài người. Cường quốc an ninh mạng thì cũng giống như cường quốc quân sự trong thế giới thực”, Bộ trưởng nhấn mạnh và cho rằng, Việt Nam phải là cường quốc thì mới có hòa bình lâu dài, không ai đánh được mình.

Mục tiêu năm 2019 không còn xảy ra việc các mạng của cơ quan nhà nước bị đột nhập lấy cắp thông tin . Việt Nam phải trở thành trung tâm về an ninh mạng của ASEAN.

Về lĩnh vực công nghiệp ICT, Việt Nam đang có cơ hội trở thành nhà sản xuất thiết bị điện tử viễn thông lớn của thế giới. Thế giới về cơ bản chỉ còn 4 công ty sản xuất thiết bị hạ tầng viễn thông, gồm : Ericsson, Nokia, Huawei và ZTE của Trung Quốc. Trung Quốc chiếm tới trên 60% thị phần, nhưng lại đang gặp khó khăn với Mỹ.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam hiện nay đã sản xuất được 70% các loại thiết bị viễn thông, với quyết tâm mức Chính phủ, chúng ta sẽ trở thành nước thứ 4 trên thế giới sản xuất và xuất khẩu được tất cả thiết bị viễn thông. Điều này chúng ta phải làm được trong năm 2019-2020. Các nhà mạng Việt Nam phải dùng thiết bị made in Vietnam nếu giá và chất lượng tương đương.

“Người Việt đọc tin tức nhiều hơn đọc sách”

Về lĩnh vực thông tin tuyên truyền, Bộ trưởng nhắc lại thông điệp gửi đến báo chí là, báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận xã hội, niềm tin xã hội và khát vọng Việt Nam hùng cường. “Người Việt Nam đọc tin nhiều hơn đọc sách. Và vì vậy, báo chí tác động, ảnh hưởng đến nhận thức của người Việt Nam rất nhiều. Vai trò quan trọng của báo chí được tăng lên rất nhiều so với các nước khác”, Bộ trưởng nói. Ông cũng yêu cầu trách nhiệm người làm báo Việt Nam phải cao, không dễ dãi với các bài viết, giữ lấy danh dự người làm báo, giữ lấy niềm tin của xã hội vào báo chí.

Nhiều báo hiện nay không nhận được hỗ trợ tài chính của nhà nước, tự bươn trải trên thị trường, trong khi thị trường quảng cáo bị chia sẻ gần 40% với mạng xã hội, và con số này có xu thế ngày càng tăng lên. Vì thế Bộ cần sớm hoàn thiện cơ chế đặt hàng báo chí, đề xuất cơ chế thuế, cơ chế tự chủ tài chính thuận lợi cho báo chí phát triển.

Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông cũng cho rằng, phải tận dụng lợi thế của mạng xã hội để thông tin truyên truyền, định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội.

Bên cạnh các mạng lớn như Zalo, Mocha, với trên 60 triệu thuê bao thì phát triển các mạng xã hội nhỏ hơn theo phân đoạn khách hàng. Mục tiêu đến năm 2020-2021, mạng xã hội nước ngoài và mạng xã hội Việt Nam tương đương nhau về người dùng.