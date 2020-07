Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người từng đến 29 điểm, gồm Hà Nội và TP.HCM

Tối 29.7, Bộ Y tế phát đi Thông báo khẩn số 18 tới những người từng tới các địa điểm tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội và TP.HCM.

Cụ thể, tại Đà Nẵng có 17 địa điểm:

1. Cà phê Doll House, số 1 Nguyễn Văn Thoại, Bắc Mỹ Phú, Sơn Trà vào: 9 giờ 30 - 11 giờ ngày 12.7; 7 giờ 30 - 8 giờ 30 ngày 13.7; 15 giờ - 16 giờ 30 ngày 14.7.

2. Khách sạn Huỳnh Gia Ngư, số 169 đường Nguyễn Văn Thoại, Sơn Trà, ngày 12 - 13.7.

3. Q. Cọ X.nh, bãi biển Mỹ Khê, từ 18 giờ - 20 giờ ngày 12.7.

4. Q. RƠM food & drink, số 114 Nguyễn Văn Thoại, Sơn Trà, từ 21 giờ - 23 giờ ngày 12-13.7.

5. Bà Nà Hill, xã Hòa Ninh, H.Hòa Vang, ngày 13.7.2020.

6. OQ Lounge Pub DnD, số 18 Bạch Đằng, Thạch Thang, Q.Hải Châu, từ 21 giờ - 00 giờ 30 ngày 13.7.

7. Kem bơ cô Vân, Chợ Bắc Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, từ 13 giờ -15 giờ ngày 14.7.

8. Mining Book Coffee, 54 Hà Văn Tính, Hoà Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, chiều 17 - 18.7 và ngày 22 - 23.7.

9. Công Ty TNHH Kane-M Đà Nẵng, đường số 2, Hoà Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, từ ngày 17 - 22.7 và sáng 27.7.

10. Big C Đà Nẵng, 257 Hùng Vương, Khu thương mại Thanh Khê, ngày 18.7 và chiều 26.7.

11. Nhà thờ An Ngãi Đông, đường Âu Cơ, Hoà Liên, H.Hòa Vang, chiều 19.7.

12. Chợ Mới, 212 Hoàng Diệu, Nam Dương, Q.Hải Châu, từ ngày 20 - 22.7.

13. Q. chay Tâm Phúc, số 132 Quang Trung, Thạch Thang, Q.Hải Châu, ngày 24 - 26.7.

14. Q. 142 đường Q.g Trung, Thạch Thang, Q.Hải Châu, ngày 24 - 26.7.

15. Q. mỳ Q.g Túy Loan đường Quang Trung, Thạch Thang, Q.Hải Châu, ngày 24 - 26.7.

16. Cửa hàng giặt là, số 95 Hải Phòng, Q.Hải Châu, ngày 24 - 26.7.

18. Chuyến xe khách từ TP.Đà Nẵng đến TP.Buôn Ma Thuột, nhà xe Quốc Trung (tuyến Thanh Hóa - Đắk Lắk), xuất phát từ TP.Đà Nẵng lúc 19 giờ ngày 26.7 và đến Bến xe Liên tỉnh Đắk Lắk lúc 10 giờ ngày 27.7.

3 địa điểm tại Quảng Nam, gồm:

1. Bánh mì Phượng, 2B Phan Chu Trinh, Cẩm Châu, TP.Hội An, chiều 14.7.

2. Hoi An Silk Marina Resort & Spa , số 74 đường 18 Tháng 8, Minh An, TP.Hội An, ngày 24.7 đến 14 giờ chiều 25.7.