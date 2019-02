Boeing hạng nặng C-17 hạ cánh xuống Nội Bài trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Trong tuần qua, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Mỹ đã làm việc với các nhà chức trách sân bay quốc tế Nội Bài, khảo sát nhà khách VIP A cùng nhiều vị trí trong và ngoài sân bay. Chiều nay, các bên đã có cuộc họp chốt phương án lần thứ nhất cho buổi đón chính thức tại sân bay.

Dự kiến sẽ có thêm các cuộc gặp trao đổi giữa hai bên để đưa ra phương án cuối cùng trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và phái đoàn đến Hà Nội vào ngày 27.2.

Được biết, sân bay quốc tế Nội Bài được yêu cầu chuẩn bị ít nhất 5 vị trí đỗ máy bay chuyên cơ, trong đó, có 2 vị trí đỗ máy bay cho 2 chiếc Air Force One của Tổng thống Mỹ . Ngoài ra, có các vị trí đỗ cho các máy bay chở đoàn tuỳ tùng, ngoại giao, lực lượng bảo vệ, an ninh, phục vụ hậu cần...

Bên cạnh đó, nhiều chuyến bay vận tải Boeing C-17 sẽ đáp xuống Nội Bài chuyên chở theo đồ dùng hậu cần, trực thăng và 2 ô tô của Tổng thống Mỹ trong tuần này. Trước đó, ngày 15.2, một chiếc Boeing C-17 đầu tiên đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Trong thời gian đón các đoàn của Tổng thống Mỹ, sân bay Nội Bài được tăng cường an ninh cấp độ 1 - cấp độ an ninh hàng không cao nhất. Hơn 800 nhân viên an ninh, cơ động của sân bay ứng trực, rà soát trong và ngoài sân bay.

Dự kiến máy bay Air Force One của Tổng thống Mỹ sẽ hạ cánh ngày 27.2 tại sân bay Nội Bài. Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, hiện các lực lượng hàng không, an ninh đã chuẩn bị các phương án sẵn sàng đón tiếp.

Khu vực nhà khách VIP A cũng được kiểm tra an ninh và chuẩn bị công tác lễ tân kỹ càng. Bên trong sân bay khu vực đón Tổng thống, phía Mỹ sẽ chịu trách nhiệm chính về an ninh, rà soát người ra vào, mật vụ và lực lượng bắn tỉa sẽ được bố trí nhiều nơi. Bên ngoài sân bay, lực lượng an ninh sân bay kết hợp với Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, giám sát.