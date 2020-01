Bơm xyanua vào trà sữa để đầu độc chị họ khiến người khác chết oan

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 3.12.2019, Công an TP.Thái Bình nhận được tin báo về cái chết bất thường của chị N.T.H tại Bệnh viện (BV) Phổi tỉnh Thái Bình, nơi nạn nhân làm việc.

Đến ngày 25.12.2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, ngụ thôn 4, xã Vũ Quý, H.Kiến Xương, Thái Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Công an TP.Thái Bình sau đó chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền. Sáng 31.12.2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khai quật và khám nghiệm tử thi nạn nhân để điều tra vụ việc.