Bóng bay phát nổ, 3 cầu thủ U.14 Sông Lam Nghệ An bị bỏng phải nhập viện

Chiều 18.9, thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đang điều trị cho 3 bệnh nhi là cầu thủ U.14 của CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An bị bỏng khí hydro.

Theo Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, các cầu Nguyễn Duy Đ. (ngụ xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ An), Tăng Ngọc Q.. (ngụ xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và Phạm Minh H. (ngụ xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng bị bỏng độ 1 - 2 ở vùng mặt, cổ và tay.

3 cầu thủ bị bỏng độ 1 - 2 đang được điều trị bệnh viện ẢNH N.PHÊ

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An xác nhận, sáng 15.9, tại sân bóng của câu lạc bộ bóng này có tổ chức giải bóng đá phong trào của một số ngân hàng

Trong lễ khai mạc, ban tổ chức sử dụng 1 chùm bóng bay để trang trí. Ông L., (nhân viên bảo vệ của Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An) dùng bật lửa châm lửa cắt dây chùm bóng bay thì bất ngờ chùm bóng phát nổ.

Khí hydro có trong các quả bóng bay bùng cháy đã khiến 3 cầu thủ U.14 đang đứng gần chùm bóng bay và ông L., bị bỏng.

Sau khi sự việc xảy ra, 4 nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị, trong đó ông L., đã phải chuyển ra Hà Nội để điều trị vì bị bỏng nặng ở tay.