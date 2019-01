Bỗng dưng nhận “giấy triệu tập” với cáo buộc “điều chế ma túy”

Cụ thể, có người tự xưng “thiếu úy an ninh điều tra Hoàng Mạnh Hùng” gọi điện thoại đến ông Anh và gửi giấy triệu tập (lần 2) qua Zalo có đóng dấu đỏ Phòng An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng.

Nội dung “giấy triệu tập” vu khống ông Anh dùng thẻ BHYT khám 260 lần, lãnh 260 hộp thuốc giảm đau để điều chế ma túy tổng hợp từ thành phần trong thuốc. “Giấy triệu tập” yêu cầu ông Anh đến Phòng An ninh điều tra (80 Lê Lợi, TP.Đà Nẵng), nếu không chấp hành sẽ bị BHXH trừ 46,8 triệu đồng ở tài khoản ngân hàng của ông Anh. Ngoài ra, người này còn dụ ông Anh nộp 46,8 triệu đồng vào tài khoản đảm bảo của công an; nếu xác định vô tội sẽ được hoàn trả kèm lãi suất ngân hàng theo quy định... Tuy nhiên, khi ông Anh vào phần giới thiệu trong tài khoản Zalo của “thiếu úy” này thì thấy mặc đồ cảnh sát, không phải trang phục an ninh nên nghi ngờ.

Tương tự, cán bộ “dỏm” này còn gửi giấy triệu tập, lệnh bắt tạm giam giả ký tên kiểm sát viên cao cấp Lê Đức Xuân (Viện KSND TP.Đà Nẵng) để lừa chị Đỗ Thị Thanh Tuyền (ngụ Tây Ninh). Lý do đưa ra là chị Tuyền tham gia rửa tiền, trốn thuế cho tội phạm ma túy xuyên quốc gia...

Thượng tá Phạm Ngọc Nguyên, Phó trưởng phòng An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng, khẳng định các văn bản trên là giả mạo bằng thủ thuật scan; ghi sai địa chỉ cơ quan; sai quy trình điều tra.