Bỗng dưng thành giám đốc công ty 'ma' nợ thuế cả tỉ đồng

Cần điều tra để triệt nạn công ty “ma” Liên quan nội dung anh T. phản ánh mình từng bị Công an tỉnh Quảng Bình từ chối cấp hộ chiếu để đi xuất khẩu lao động hồi cuối năm 2020 như bài viết đề cập, ngày 4.4, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Quang Toản, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Bình), cho hay các trường hợp như vậy đều có trên hệ thống quản lý liên thông điện tử, là những thông báo của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện theo những thông báo đó. Theo luật sư Nguyễn Hải Nam (Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước), trong trường hợp này, người bị lấy CMND (nạn nhân) phải làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an (nơi có trụ sở công ty) để điều tra. Đồng thời gửi đơn lên Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH-ĐT TP.HCM), yêu cầu thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty này. Quá trình điều tra, cơ quan công an xem xét nếu đúng là có giả mạo sẽ có kết luận gửi Phòng đăng ký kinh doanh để thu hồi giấy phép. “Đối với khoản nợ thuế, rõ ràng là người bị sử dụng trái phép CMND không có liên quan. Quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ xác định người trực tiếp gây ra hành vi và người này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cơ quan công an cũng cần vào cuộc điều tra để triệt nạn công ty “ma”, tránh phát sinh hệ lụy ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội”, luật sư Nam nói. Trương Quang Nam - Trác Rin