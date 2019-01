BOT An Sương - An Lạc xả trạm từ 30 đến mùng 4 tết

Chiều 27.1, Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO, đơn vị chủ đầu tư) cùng UBND Q.Bình Tân (TP.HCM) và các ban ngành tổ chức họp báo để làm rõ những thắc mắc liên quan đến Trạm BOT An Sương - An Lạc (Q.Bình Tân) thời gian qua.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Ninh, Giám đốc IDICO, cho biết đã in sẵn thông tin, hồ sơ pháp lý để cung cấp thông tin về dự án cho tài xế và người dân.

Trạm cũng sẽ treo băng rôn giải đáp thắc mắc liên quan đến BOT An Sương - An Lạc. Ông Ninh cho biết: “Kết luận thanh tra số 1423/KL-TTCP ngày 6.6.2017 của TTCP về hợp đồng dự án BOT An Sương - An Lạc đã ghi nhận thời gian thu phí theo hợp đồng là đến hết tháng 1.2033”.

Về việc không sử dụng cầu vượt nhưng vẫn bị thu phí, ông Nguyễn Hồng Ninh nói việc đầu tư quản lý khai thác các cầu vượt gắn liền trong tổng thể dự án BOT An Sương - An Lạc với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông tại các nút giao nhằm ổn định, thông suốt trên QL1.

Do đó cần phải trả phí dù đi trên cầu vượt hay đi dưới mặt đường bên cạnh cầu. Ông Ninh cho biết thêm Trạm BOT An Sương - An Lạc sẽ xả trạm từ 14 giờ ngày 30 tết đến 6 giờ mùng 4 tết.

Cũng tại cuộc họp, trung tá Nguyễn Thanh Phong, Phó trưởng công an Q.Bình Tân, cho biết: “Vừa qua tại BOT An Sương - An Lạc, chúng tôi đã lập biên bản 31 trường hợp dừng đỗ xe trái quy định, không hợp tác khi tiến hành kiểm tra, gây rối mất ANTT”.