Buộc tiêu hủy 220 thùng sản phẩm nhái hình dáng thực phẩm chức năng, thuốc

Ngày 17.8, Ban quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hotel Students (trụ sở 343/33A Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, chi nhánh sản xuất 46A Thạnh Lộc 26, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM).

Theo đó, công ty bị phạt tổng cộng 114,5 triệu đồng do vi phạm 4 hành vi: Không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất, chế biến thực phẩm; không đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm; không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ.