Cà Mau: Bị bắt tạm giam 4 tháng vì đưa 38 người nhập cảnh trái phép

Liên quan đến vụ, đưa 38 người nhập cảnh trái phép, chiều 5.2, thượng tá Trần Toàn Thắng, Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Cà Mau xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Văn Thảo (58 tuổi, ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau).