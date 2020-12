Cà Mau: Điều tra vụ người nhà và bệnh nhân hành hung bác sĩ

Ngày 15.12, thượng tá Phạm Thanh Tuấn, Trưởng công an H.Năm Căn, Cà Mau, cho biết Công an TT.Năm Căn đang tiến hành, xác minh, điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ người nhà và bệnh nhân hành hung bác sĩ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 12.12, Trương Văn Dư (35 tuổi) và Nguyễn Văn Vinh (48 tuổi) đưa ông Lê Minh Hoàng (48 tuổi, cả 3 cùng ngụ TT.Năm Căn) đến Bệnh viện đa khoa Năm Căn để khâu lại vết thương ở đầu.

Sau khi làm các thủ tục, kíp trực cử 1 y sĩ khâu vết thương cho ông Hoàng. Tuy nhiên, trong lúc y sĩ khâu vết thương, Trương Văn Dư đi vào chửi mắng y sĩ làm nhiệm vụ không tiêm thuốc gây tê, làm chảy máu vết thương nhiều.

Bị chửi, người y sĩ này đi ra ngoài báo cáo vụ việc với bác sĩ trực. Bác sĩ trực cùng mọi đến khuyên can thì những người này cho tiếp tục khâu vết thương.

"Vụ việc sau đó được trình báo đến Công an TT.Năm Căn, Công an TT.Năm Căn mời 3 người trên làm việc, cả 3 người thừa nhận hành vi đánh người và gây rối, làm mất an ninh trật tự tại bệnh viện ", thượng tá Tuấn thông tin thêm.