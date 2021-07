Cà Mau: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh liên quan bệnh nhân 23659

Ngày 8.7, Công an TP. Cà Mau (Cà Mau) ra quyết định khởi tố vụ án " Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra tại xã An Xuyên, TP.Cà Mau. Công an TP.Cà Mau khởi tố vụ án để điều tra sau khi bệnh nhân (BN) 23659 (28 tuổi, ngụ ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, TP.Cà Mau) khai báo y tế không trung thực và có 4 người trong gia đình nhiễm bệnh.