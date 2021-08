Cà Mau: Không bỏ quy định tài xế phải test lại Covid-19 khi vào địa phương

Việc dẫn đến áp dụng biện pháp trên là do ngành chức năng phát hiện 2 tài xế chở hàng từ TP.HCM và Đồng Nai vào tỉnh Cà Mau nhiễm Covid-19.

Đến thời điểm hiện tại, số liệu tổng hợp từ Sở GTVT Cà Mau cho thấy đã phát hiện tổng cộng 14 trường hợp tài xế từ tỉnh khác chở hàng vào tỉnh dương tính Covid-19, mặc dù họ đều có giấy xét nghiệm âm tính.

Do đó, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Cà Mau sẽ không bãi bỏ quy định tài xế phải test lại Covid-19 khi vào địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Cà Mau vẫn tiếp tục xác định người điều khiển phương tiệ n và người đi theo phương tiện là đối tượng có nguy cơ cao về lây nhiễm bệnh nên phải được kiểm tra y tế chặt chẽ trước khi vào tỉnh. Do vậy, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát các đối tượng này theo quy trình như hiện nay để đảm bảo thực hiện được mục tiêu phòng, chống dịch.