Cà Mau: Lập biên bản người đàn ông thông chốt kiểm dịch, xúc phạm công an

Theo đó, tối 8.9, chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 đóng tại địa P.7, TP.Cà Mau, dừng phương tiện mô tô do T.P.C (55 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, H.Giang Thành, Kiên Giang) để kiểm soát theo quy định. Tuy nhiên, ông C. không dừng mà tăng ga, thông chốt nên lực lượng làm nhiệm vụ phải truy đuổi theo gần 2 km dừng được phương tiện.

Lúc này, ông C. không chấp hành, lớn tiếng cự cãi và có lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ ; buộc lực lượng phải khống chế, đưa về trụ sở công an làm việc. Tại đây, dù được giải thích nhưng ông C. vẫn tiếp tục la lối, không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn.