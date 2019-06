Cà Mau tái diễn người dân đổ về khai thác nghêu giống

Theo đó, trong các ngày 5 - 7.6, tại bãi nghêu Đất Mũi xuất hiện người dân khai thác nghêu giống. Trung bình mỗi ngày có khoảng 120 phương tiện với trên 240 người.

Ông Lê Phú Sánh, Giám đốc HTX nghêu Đất Mũi, xác nhận: "Liên tục 3 ngày qua, người dân vào khu vực nuôi nghêu của HTX dùng máy hút khai thác nghêu giống. Việc khai thác này ảnh hưởng đến nghêu nuôi, chưa kể việc nhiều người dân bắt nghêu thương phẩm của HTX".

Trước tình hình phức tạp trên Công an H.Ngọc Hiển, Công an xã Đất Mũi phối hợp lực lượng Biên phòng tuyên truyền, vận động người dân không khai thác nghêu thương phẩm trong khu vực nuôi của HTX. Đồng thời, áp dụng các biện pháp răng đe, giáo dục, không để tình hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, tránh xảy ra xa chạm giữa người khai thác nghêu giống và người của HTX