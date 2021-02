Cà Mau: Thanh niên 18 tuổi vi phạm tốc độ khiến 1 người tử vong

Ngày 15.2, tin từ UBND TP.Cà Mau (Cà Mau), trên địa bàn thành phố này vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Theo đó, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 14.2, Trương Minh Đương (18 tuổi, ngụ khóm 5, P.8, TP.Cà Mau), điều khiển xe mô tô BS 69 B1-530.00 chở phía sau N.V.H (21 tuổi, khóm 5, P.5, TP.Cà Mau) lưu thông trên đường Lê Duẩn (khóm 1, P.1, TP.Cà Mau).

Khi đến trước khu thương mại (thuộc khóm 1, P.1) thì bất ngờ va chạm với xe mô tô BS 69 K5- 7305 do bà Trần Thị Mỵ (40 tuổi, ngụ khóm 5, P.9, TP.Cà Mau) điều khiển. Trên xe, bà Mỵ chở theo Trần Mỹ Trang (41 tuổi, ngụ ấp Ông Trang, xã Viên An, H.Ngọc Hiển) và Nguyễn Chánh Hoàng Long (9 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc, H.Cần Giuộc, Long An) đi cùng chiều phía trước. Khi bà Mỵ chuyển hướng vào lề phải thì xảy ra tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn khiến bà Trần Thị Mỵ bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, bà Mỵ tử vong tại bệnh viện.

Qua khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do Trương Minh Đương điều khiển xe không tuân thủ quy định về tốc độ dẫn đến tai nạn.